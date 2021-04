Napoli - Lazio, terza di fila per Farris: positivi i precedenti

La Lazio avrà un esame di maturità contro il Napoli. Ne è sicuro Massimiliano Farris e ieri l'ha detto chiaramente ai microfoni ufficiale del club. Ci sarà ancora lui in panchina al Maradona: purtroppo Simone Inzaghi non si è ancora negativizzato dal coronavirus e per la terza volta consecutiva sarà costertto a rimanere a casa. Dopo le vittorie con Hellas Verona e Benevento Farris vuole fare bottino pieno anche in uno scontro diretto per la Champions come quello di stasera. Lo scorso anno sostituì Inzaghi a Torino contro i granata e anche in quel caso arrivarono i 3 punti. Nelle 8 occasioni in cui la sostituzione c'è stata in corsa (causa espulsione del tecnico) Max ha un bilancio di 5 vittorie e 3 pareggi. Sta diventando un vero e proprio talismano per i biancocelesti, che non stanno sentendo la mancanza del proprio condottiero. L'augurio di Farris è centrare il tris e poi riabbracciare Inzaghi, magari già contro il Milan.

