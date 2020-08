Non solo Pirlo, tanti campioni del Mondo 2006 ora sono tecnici e dirigenti: anche tre ex Lazio

Che il gruppo della Nazionale italiana che vinse i Mondiali del 2006 era speciale è cosa nota, qualunque italiano che si rispetti conosce a menadito le imprese degli uomini di Lippi in Germania. E adesso che sono arrivati praticamente tutti a fine carriera - Gigi Buffon a parte - risulta ancor più evidente come quei giocatori fossero persone fuori dal comune, rivestendo con più o meno successo ruoli da allenatore o dirigenziali. Andrea Pirlo è appena approdato sulla panchina della Juventus, ma si tratta solo dell'ultimo in ordine di tempo: in Serie A c'è già Rino Gattuso al Napoli, mentre il prossimo anno li raggiungeranno sicuramente Filippo Inzaghi con il Benevento e, se il suo Frosinone dovesse trionfare nei playoff di Serie B, l'ex capitano della Lazio Alessandro Nesta. Fabio Cannavaro allena il Guangzhou in Cina e Mauro Camoranesi il Tabor Sezana in Slovenia, mentre sono rimasti in Italia un altro ex Lazio come Massimo Oddo (Perugia), Marco Amelia (ultima panchina in D alla Vastese), Simone Barone (Sassuolo Berretti), Andrea Barzagli (seguirà Pirlo in prima squadra o erediterà la Juve Under 23), Alberto Gilardino (Pro Vercelli), Fabio Grosso (ex Brescia, anche lui candidato all'Under 23 bianconera). Sono fermi in questo momento Vincenzo Iaquinta, che allena dal 2015 e attende di ripartire, e Marco Materazzi, che invece è in stop dal termine della panchina indiana alla guida del Chennai Titans nel 2017. Tra chi non allena c'è Angelo Peruzzi, ex portiere della Lazio che ora in biancoceleste ricopre il ruolo di team manager, così come altri ruoli dirigenziali o istituzionali hanno Luca Toni, Cristian Zaccardo, Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta. Alex Del Piero per ora si limita al commento nella squadra di Sky Sport, Francesco Totti tenta la via del procuratore.

