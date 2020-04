Oddo: “Il campionato si deve finire. Lazio? Non è lì per caso...”

La Lazio, fino alla sospensione del campionato, ha dato battaglia per il vertice della classifica. Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto Oddo: "E' una direttiva imprescindibile quella di terminare il campionato, non si può pensare di non finirlo. Sospenderlo per questo periodo è giusto e comprensibile, e non si può neppure parlare di date di inizio, ma si deve ripartire. Scudetto? La Juve ha qualcosa in più sul piano tecnico, ma la Lazio non è li per caso: la differenza è l'ampiezza della rosa, ma in tal senso la Lazio ha il vantaggio di poter puntare solo al campionato".

LAZIO, LOTITO ATTENDE PER IL TAGLIO STIPENDI

CALCIOMERCATO LAZIO, PARLA COATES

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE