Orsi contro Lotito: "Lazio senza ambizioni, non si può smantellare la squadra!"

Ai microfoni di Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio soprattutto sul mercato. Nei primi giorni di gennaio, infatti, sono andati via Castellanos e Guendouzi. E ora rischia di salutare anche Romagnoli.

Di seguito le sue parole a riguardo.

“Ci vuole equilibrio. Non si può smantellare una squadra in questo modo. L’allenatore ha ragione ad arrabbiarsi. Se dopo Castellanos e Guendouzi va via un’altra certezza come Romagnoli, significa che la Lazio sta facendo un ripulisti generale senza reali ambizioni. Certo, se ti offrono 40 milioni diventa difficile dire no, ma sarebbe un ulteriore motivo di scontro tra la società e Sarri, che avrebbe le sue ragioni. È giusto che voglia allenare una squadra più competitiva”.