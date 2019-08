Paderborn - Lazio, c'è anche Tare: il ds seguirà il ritiro con la squadra

PADERBORN - C’è anche il direttore sportivo della Lazio Igli Tare a seguito della squadra. Il dirigente è con giocatori e staff a Paderborn, guarderà da vicino l’amichevole contro i tedeschi. Subito in campo prima del fischio d’inizio per assaggiare anche lui, con tuta ufficiale e scarpe da ginnastica, il perfetto terreno di gioco della Benteler Arena. Breve colloquio con il giovane Adekanye, poi qualche parola con gli altri giocatori. Tare è vicino da ieri sera alla squadra in questo mini tour europeo con un occhio sempre vigile al calciomercato in attesa di nuovi sviluppi. Per ora nulla si muove, soprattutto sul fronte Milinkovic.

LAZIO, LE PAROLE DELL'ALL. DEL BOURNEMOUTH

LAZIO, LE ULTIME SU MILINKOVIC

TORNA ALLA HOMEPAGE