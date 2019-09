Pasqual: "Lazio da quarto posto, ma serve continuità"

L'obiettivo della Lazio non è un segreto: raggiungere la zona Champions League. Ai microfoni di TMW è intervenuto Manuel Pasqual, che ha parlato anche dei biancocelesti: "Per la corsa al quarto posto c'è anche la Lazio. Ha perso con la Spal, ma quella ferrarese è una bella formazione che ha corsa e qualità e Semplici la fa giocare bene. La Lazio non ha ancora trovato la continuità giusta per fare il salto".

