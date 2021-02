Pistocchi: "La Lazio ha grande qualità, con l'Inter gara fondamentale"

La Lazio è tornata a viaggiare a grande velocità, la prossima sfida sarà con l'Inter. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Pistocchi: "Ha fatto una serie di vittorie importantissime, la Lazio come rosa non meritava la classifica che aveva prima. Ora ha ritrovato giocatori chiave, quando ha tutti i titolari a disposizione è una squadra con tanta qualità. Credo che il periodo più brutto lo abbia passato, il campionato è molto lungo e ci sono ancora 5 o 6 squadre che possono competere per il titolo. La Lazio ha sempre fatto partite di sostanza con le big, ora sarà importante la gara con l'Inter per vedere l'effettivo potenziale di questa rosa".