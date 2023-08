Roma, cosa c'è dietro l'addio di Matic? Esplode il gossip, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'addio di Nemanja Matic alla Roma ha fatto discutere. Arrivato come fedelissimo di Mourinho, ha disputato una grande stagione e la sua conferma sembrava scontata. Uno degli idoli dei tifosi si è trasformato in pochi giorni come un calciatore tanto odiato e contestato dalla tifoseria. Ma cosa è successo? In città si parla tanto di questo addio improvviso e di presunti risvolti rosa che hanno costretto il serbo a lasciare la Capitale in fretta e furia. La realtà sarebbe diversa e la spiega LaRoma24.it. Il portale parla di problemi all'interno dello spogliatoio con i senatori Pellegrini, Cristante e Mancini. Matic avrebbe sostenuto che i tre farebbero un po' troppo gruppetto e non permetterebbero l'inserimento dei nuovi. Una situazione che ha infastidito l'ex Chelsea che ha riferito il tutto a Mourinho. Il portoghese ha mediato sapendo di avere a disposizione ben pochi mezzi economici per una rivoluzione. Il mal di pancia di Matic così aumenta e il giocatore fa notare di non voler iniziare la stagione con il contratto in scadenza, ma di aspettarsi che gli venisse riconosciuto un accordo pluriennale dopo la stagione passata. Nemanja torna dalle vacanze e la situazione sembra migliorare, ma in realtà la spaccatura aumenta come il mal di pancia. Il Rennes bussa con un'offerta ricca e la spaccatura si fa quasi insanabile. Dopo poco arriva la rottura e l'accordo con il club frabcese, con in mezzo il tira e molla con la Roma che ha preteso il pagamento del cartellino e il giocatore che di fatto è finito nell'occhio del ciclone con Mourinho e i compagni che si sono sentiti traditi. Nonostante i tentativi di mediazione dell'entourage del centrocampista, alla fine si è arrivati alla separazione e alla cessione con un comunicato gelido di addio.