Roma, Criscitiello duro su Mourinho: “È un bluff e i tifosi sono convinti del proprio allenatore…”

Tra i tanti temi trattati nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato anche del percorso di Mourinho sulla panchina della Roma, Questa la sua analisi dura e senza mezzi termini: "Mourinho sta facendo disastri veri a Roma. Dopo aver preso batoste in Premier è arrivato a macchiare la sua immagine in Italia, dove tutti lo consideravamo un Dio. Il calcio sta cambiando ogni 2-3 anni, Molti allenatori si sono bruciati perché non hanno tenuto il passo con la nuova generazione. Questa è la generazione degli Italiano, di Zanetti. Josè è un bluff a Roma. Lo abbiamo capito subito e lo ripetiamo da mesi. La conseguenza è che i romanisti sono convinti del proprio allenatore e ci becchiamo migliaia di insulti. Poco conta. Se pareggi al 94' a Sassuolo, con Dionisi che non aveva l'attacco titolare significa che ormai non sai più che pesci prendere. In estate la società ha speso i soldi, in inverno anche. Mourinho non ha più alibi. Questa stagione è un fallimento e non sarà una posizione nell'Europa di B o C a farci cambiare idea. Diamogli tempo? Certo, ma qualcosa doveva farci vedere. Abbiamo visto zero del repertorio se non sentire critiche nei confronti di arbitri ed avversari".