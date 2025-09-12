Roma, Gasperini: "È difficile avere obiettivi dopo due gare. Penso che sarà..."

TUTTOmercatoWEB.com

A due giorni dalla sfida all'Olimpico contro il Torino, Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport raffreddando un po' gli animi della piazza che si sono scaldati dopo i due successi consecutivi conquistati nelle prime giornate di campionato. "Porsi degli obiettivi è difficile dopo due partite - ha spiegato l'ex tecnico dell'Atatalanta - perché i risultati si stabiliscono strada facendo. Penso che questo sarà un campionato ancor più equilibrato rispetto a quello dell'anno scorso. Ci sono tante squadre che si sono rafforzate e non soltanto le prime. Anche quelle dietro hanno lavorato bene e non concedono nulla. Sarà difficile".

