Roma, Kolarov: “In quarantena abbiamo dato il massimo, non sapevamo se la A sarebbe ricominciata”

Aleksandar Kolarov, terzino della Roma, è stato ospite insieme a Francesco Calvo (Chief Operating Officer del club giallorosso) dell’evento web organizzato da Acronis, nuovo partner del club a livello tecnologico. Queste le parole del serbo: “Il motivo per cui sono qui è per dare il benvenuto al nuovo sponsor. E’ una azienda che ha creduto nel nostro progetto e sono convinto che insieme saremo più forti“. Come è stata la tua routine da quando le cose sono cambiate negli ultimi mesi? "Non è stata diversa da quella degli altri. Noi dovevamo allenarci e mantenerci in forma perché non sapevamo quando e se il campionato sarebbe ricominciato. Ho fatto il massimo possibile per mantenermi in forma".