Roma, Konsel prima del derby: "La sconfitta contro il Torino.."

La sconfitta della Roma contro il Torino non ha portato malumori in casa giallorossa. La squadra di Gian Piero Gasperini, dopo due vittorie contro Bologna e PIsa, si presenterà al derby di domenica contro la Lazio dopo il primo 'zero' della sua stagione. A minimizzare il risultato, è stato anche l'ex portiere dei giallorossi Michael Konsel, intervenuto ai taccuini del Corriere della Sera: "Non è successo niente, siamo solo alla terza partita in campionato. L’importante è avere la forza di rialzarsi e vincere il derby".

