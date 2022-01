Roma, la questione del calciatore no vax preoccupa anche Mourinho: i dettagli

Continua a tenere banco in casa Roma la questione relativa a un calciatore della rosa giallorossa no vax. Secondo quanto riportato da La Repubblica infatti sembra che Josè Mourinho abbia in tutti i modi provato a convincere il giocatore a vaccinarsi, non solo per se stesso, ma anche per tranquillizzare il club visto che dal 10 gennaio i calciatori senza super green pass non potranno più scendere in campo. "Mister X" però sembra non voler sentire ragioni e per ora la sua decisione non è cambiata.

