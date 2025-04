Roma, Ranieri in conferenza stampa pre derby: ecco quando parlerà

TUTTOmercatoWEB.com

Una delle partite più importanti della Lazio andrà in scena domenica alle ore 20:45 contro la Roma allo Stadio Olimpico, nell'attesissimoderby della Capitale valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Come riporta La Roma 24, domani alle ore 12:45 Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa direttamente dalla sala stampa del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per rispondere alle domande dei cronisti sul futuro e sulla stracittadina.