Roma, sequestrate mascherine con il logo delle squadre di calcio

La ripresa del campionato è ancora in bilico: non si conoscono le sorti della Serie A e i tifosi, chiaramente, ne sentono la mancanza. Anche per questo, probabilmente, qualcuno avrà pensato di realizzare delle mascherine con i loghi delle formazioni di calcio. Ce n'è per tutti i gusti: dalla Juventus all'Inter, passando ovviamente per le due squadre capitoline, Lazio e Roma. Peccato però queste mascherine non avessero i marchi CE: riproducevano quindi illegalmente i colori e i loghi delle società. Mascherine che, oltre a non a non essere passate per l'autorizzazione delle squadre di calcio, non erano neanche realizzate a norma: un doppio falso in sostanza. L'intervento della Guardia di Finanza non si è fatto attendere e ha bloccato il commercio di 140 mila pezzi nei magazzini di 16 esercizi in diversi quartieri della città, dal Tuscolano al Prenestino, dalla Bufalotta a Torre Angela.

