Roma, si ferma Hermoso: l'esito degli esami e i tempi di recupero
19.01.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
Nuovo stop per Gasperini. Nella vittoria della Roma contro il Torino si è infortunato Mario Hermoso, che ha riportato una lesione di secondo grado all'ileopsoas, come riportato da SkySport.
Lo spagnolo resterà fermo ai box per almeno un mese. Per questo la società giallorossa potrebbe tornare a intervenire sul mercato: nel mirino c'è sempre Dragusin del Tottenham.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.