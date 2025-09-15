Roma - Torino, Panatta mastica amaro sul gol di Simeone: ecco cosa ha detto

TUTTOmercatoWEB.com

Non c'è niente di cui gioire per Adriano Panatta. L'ex tennista, di fede giallorossa, nel corso de 'La Domenica Sportiva' su Rai 2 ha commentato la sconfitta della Roma contro il Torino. "Questo proprio oggi doveva segna', tante domeniche, proprio oggi...", ha detto ieri con un sorriso amaro proprio dopo il triplice fischio. Il riferimento ovviamente è al gol del Cholito Simeone, decisivo nel match dell'Olimpico.

