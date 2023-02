Roma, Zaniolo sfotte Mourinho nel giorno dell'addio: lo scatto è inequivocabile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Zaniolo sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Galatasaray. Dopo lo strappo con la Roma, il giocatore non si è lasciato sfuggire l'occasione di andare a giocare all'estero piuttosto che rimanere fuori rosa. In mattinata la trattativa è stata definita e nel pomeriggio il classe '99 ha preso l'aereo da Milano che lo porterà a Istanbul. Il giallorosso (i colori sociali che indosserà non sono cambiati) prima di partire ha avuto tempo per lanciare un'ultima frecciatina al suo ormai ex allenatore Mourinho: su Instagram ha postato una foto a gambe incrociate, posa che il portoghese ha assunto spesso ultimamente per l'attesa durante il calciomercato. I tifosi non hanno preso bene questo gesto tempestandolo d'insulti nei commenti.