Romelu Lukaku: "Prima finale vista è stata Inter-Lazio. Conosco l'italiano grazie a Jordan"

Sta giocando alla grande Romelu Lukaku da quando è sbarcato in Serie A con la maglia dell’Inter. L’attaccante, ai microfoni di Tiki Taka, ha ricordato un aneddoto legato all’Italia: “Giocare qui e nell'Inter era un sogno per me. La prima finale che ho visto da piccolino è stata Inter-Lazio, la finale di Coppa Uefa 1998. Volevo giocare nell’Inter, perché ho sempre ammirato i suoi grandi attaccanti: Ronaldo, Vieri e Adriano. La lingua italiana? L'ho imparato ascoltando le telecronache della Serie A, mentre guardavo le partite di mio fratello . La vita qui in Italia è bellissima, io e la mia famiglia stiamo bene a Milano”.

