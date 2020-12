Sampdoria, Candreva escluso dalla trasferta di Verona per problemi comportamentali

Nervi tesi in casa Sampdoria tra la società, il tecnico e Antonio Candreva, Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti non è stato convocato per il match di domani dei blucerchiati contro il Verona. La decisione sarebbe stata presa da Ranieri e Ferrero in quanto il giocatore negli ultimi tempi sarebbe stato poco allineato alle necessità del gruppo e per questo è stato estromesso dal gruppo squadra per la prossima trasferta.

