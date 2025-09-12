Sassuolo, due giorni alla sfida con la Lazio: le ultime dal Mapei Center

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo, così come la Lazio, sta ultimando la preparazione in vista della sfida di domenica. I neroverdi si sono ritrovati nel pomeriggio al Mapei Football Center e sotto gli occhi attenti di mister Grosso hanno svolto l'allenamento. Il gruppo, al completo dopo il rientro dei nazionali, ha svolto esercitazioni specifiche per reparto, palle inattive, sviluppo manovra e sul finire, conclusioni in porta. A riportarlo è il sito ufficiale del club. Nella giornata di sabato, alla vigilia del match contro i biancocelesti, alle ore 12 presso la sala stampa del centro sportivo si terrà la conferenza del tecnico.

