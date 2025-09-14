Sassuolo - Lazio, seimila tifosi biancocelesti presenti: la società ringrazia - FOTO
La Lazio ringrazia i suoi tifosi. La presenza sugli spalti per la gara contro il Sassuolo è impressionante: "Seimila volte grazie", si legge in una storia su Instagram della società biancoceleste. Anche in trasferta, come al solito, il popolo laziale ha risposto presente, sempre al fianco della squadra. Un altro segnale strepitoso dopo i quasi 30mila abbonamenti sottoscritti (con la campagna che riaprirà dopo il derby). Di seguito la foto.
