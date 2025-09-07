Sassuolo, un attaccante verso il rientro: le ultime in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Si è conclusa la settimana di lavoro anche per il Sassuolo, la prima di questa sosta. Sono 8 i giocatori partiti con le rispettive nazionali, Muric, Idzes, Lipani, Muharemovic, Koné, Fadera e Candé a cui si aggiunge Doig convocato in extremis con la Scozia, che costringono Grosso - così come Sarri - a lavorare a ranghi ridotti.

La curiosità è tutta per gli ultimi due arrivati: Walid Cheddira e Woyo Coulibaly, non sono stati chiamati dai ct e hanno iniziato a allenarsi con la squadra con l'obiettivo di essere subito disponibili per il match contro la Lazio in programma domenica 14 settembre, al rientro dalla pausa. Da valutare poi, le condizioni di Laurs Skjellerup e Kristian Thorstvedt con l'attaccante danese che potrebbe tornare a disposizione per la sfida con i biancocelesti. Sabato si è svolto l'ultimo allenamento, il tecnico ha concesso due giorni di riposo e i neroverdi si ritroveranno in campo martedì, entrando nel vivo della preparazione.

