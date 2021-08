Serie A, l'ad di Tim Gubitosi: "Non mi aspetto problemi nel prossimo weekend"

Sono state tantissime le polemiche e le lamentele da parte degli utenti in questa prima giornata di Serie A che ha visto anche il suo debutto su Dazn non senza problemi. La piattaforma si è già scusata per i disservizi e ora a rassicurare i tifosi che vedranno le partite del prossimo weekend ci pensa anche l’ad di Tim Luigi Gubitosi: "La rete ha funzionato magnificamente, non mi aspetto problemi nel prossimo weekend. Per quello che riguarda Tim ha funzionato tutto e Dazn ha spiegato ieri che nella prima partita (di campionato della serie A, ndr) c’era stato qualche disservizio che è dipeso da un problema della Content Delivery Network che ora hanno risolto", queste le sue parole al meeting di Rimini.

