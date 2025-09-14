Serie A, l'Atalanta passeggia contro il Lecce. L'Udinese batte il Pisa...
L'Atalanta di Juric conquista la sua prima vittoria nel campioanto 25/26. La squadra di Ivan Juric passeggia sul Lecce segnando 4 gol al Gewiss Stadium grazie a Scalvini, alla doppietta di De Keteleare e alla rete di Zalewski, la prima in maglia nerazzurra. Utile solo per il tabellino il gol di 'Ndri per la squadra di Di Francesco. Vince anche l'Udinese, di misura contro il Pisa, con la marcatura nel primo tempo del giovane Iker Bravo.
