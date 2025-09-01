Serie A | Sassuolo - Lazio: dove vedere il match in tv e streaming

Archiviato il match contro il Verona, la Lazio ora si proietta alla prossima partita di campionato contro il Sassuolo, in programma al termine della sosta per le Nazionali: il 14 settembre, alle 18.00, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La sfida valida per la terza giornata di Serie A sarà l'occasione per Sarri e la sua squadra di confermare quanto visto nella prima uscita casalinga contro il club scaligero e cercare la seconda vittoria consecutiva, la prima in trasferta. Un appuntamento da non perdere e che sarà trasmesso in co-esclusiva sia su Dazn (in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console) sia su Sky nei canali dedicati.

