Serie A, si chiude la ventunesima giornata: Lazio in campo e non solo
19.01.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si chiude la ventunesima giornata di Serie A. Non giocherà solo la Lazio, che all'Olimpico ospiterà il Como di Fabregas. Prima, infatti, scenderanno in campo Cremonese e Verona. Il fischio d'inizio della gara, in programma al Bentegodi, sarà alle ore 18:30.
CREMONESE - VERONA 18:30;
LAZIO - COMO 20:45.
