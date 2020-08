Serie A, tutti i numeri della stagione: i record della Lazio e dei biancocelesti

Terminato il campionato di Serie A, e in attesa di quello 2020/21, sul sito ufficiale della Lega è stata pubblicata l'infografica con tutti i numeri della stagione appena conclusa. Delle 380 partite disputate il 41,58% (158) ha registrato una vittoria della squadra in casa, 137 i successi esterni, 85 i pareggi (Fiorentina ed Hellas Verona sono le squadre con più X, 13 a testa). Della Juventus il record di successi tra le mura amiche, mentre l'Inter ha collezionato più punti di tutti in trasferta. Superata soglia mille gol realizzati, con una netta prevalenza delle marcature di destro e dall'interno dell'area di rigore. Si segna di meno a inizio gara e di più nei finali di tempo. D'Ambrosio il più veloce a sbloccare un match, a segno contro l'Atalanta dopo soli 51 secondi nell'ultima giornata di campionato.

I LAZIALI - Ciro Immobile, nominato miglior attaccante della stagione 2019/20, è il capocannoniere del torneo con 36 gol (7 doppiette, 2 triplette e 14 trasformazioni dal dischetto). Le triplette totali sono state 10, mentre le doppiette 88. Luis Alberto si è messo in evidenza nel numero di assist forniti (15), di Cristiano Ronaldo il maggior numero di conclusioni, Musso ha realizzato 169 parate e ha giocato più di tutti (3680 minuti). In merito ai chilometri percorsi, l'Inter è la squadra che guida questa speciale classifica con 111.751 km in media a partita. I nerazzurri vanno più forte di tutti in alta velocità (28.1 km), mentre la Lazio in altissima velocità (quasi 3 km). A livello individuale, spiccano i risultati ottenuti da Brozovic, Lirola e Orsolini. Inter e Juventus sono protagoniste della gara che ha registrato il maggior numeri di spettatori in tv. Si tratta della sfida di San Siro dello scorso 6 ottobre.

