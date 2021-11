Stadi, Galli mette in guardia: "Capienza 75%? Momento molto critico, serve attenzione"

"La capienza al 75% allo stadio è un rischio troppo elevato? Questo è un momento molto critico in cui stanno accadendo cose parecchio critiche". Così l'infettivologo Massimo Galli, intervenuto ai microfoni di LaPresse, in merito alla capienza negli stadi alzata al 75%. Poi ha proseguito: "O la gente è veramente in una situazione in cui pensa che basti il tampone per considerarsi come protetta o altrimenti tutte le concentrazioni di persone, anche all'aperto, sono rischiose". Infine, sull'ipotesi di fare un passo indietro: "Non voglio fare alcune considerazioni in questa direzione. Ma questo è un momento in cui bisogna stare molto attenti".

Lazio, Immobile in Paideia: controlli in corso per l'attaccante - FOTO

Lazio, Rodia: “Immobile? Risultati dei test confortanti. E su Marusic…”

TORNA ALLA HOMEPAGE