Sturm Graz - Lazio, si osserverà un minuto di silenzio: il motivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È tornata la Champions League, la terza giornata della fase a gironi si disputerà tra oggi e domani, e giovedì sarà il momento dell’Europa League e della Conferece. Prima di fischiare il calcio d’inizio però, in tutti i campi e in tutte e tre le competizioni anche nelle sfide degli spareggi per l’accesso al Mondiale Femminile, questa settimana si osserverà un minuto di silenzio. A darne comunicazione è direttamente la Uefa, per ricordare le vittime della tragedia in Indonesia.

