Lazio, tra Luis Alberto e Patricia è amore folle: la dedica sui social - FOTO

Il 28 Settembre Luis Alberto ha compiuto trent’anni e nei giorni scorsi ha festeggiato con amici e parenti il traguardo. La moglie Patricia ha organizzato per lui una festa, curando tutto nel minimo dettaglio dalla location all’allestimento tutto a tema black and white. Tra sorrisi, musica e bollicine c’è stato anche il tempo per emozionarsi. Lo testimoniano alcuni scatti condivisi in queste ore dalla moglie dello spagnolo, accompagnati da parole d’amore. “Perché tutte le emozioni voglio viverle con te. Quando ridi e quando piangi. Sempre”, questa la dedica che si legge in una foto postato sulle stories di Instagram. A questa ha fatto seguito anche un post, questo il messaggio che si legge sotto: “Vorrei guardarci così tutta la vita. Ti amo da morire”

