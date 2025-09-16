Temptation Island | Bisciglia pensa sempre alla Lazio: la battuta mentre saluta Ary

Fonte: TuttoGossipNews.it

Tempo di bilanci a Temptation Island. Nello speciale andato in onda questa sera, il conduttore Filippo Bisciglia ha svelato la situazione delle coppie partecipanti a un mese di distanza dalla fine del programma. E tra i protagonisti su cui c'era più curiosità e interesse, senz'altro ci sono Valerio e Sarah. I due avevano scelto di uscire separati dal programma, tanto che il romano (e lazialissimo) aveva intrapreso una conoscenza con Ary... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > TEMPTATION ISLAND <

