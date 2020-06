Torino, Vagnati: "Non meritiamo questa classifica, c'è voglia di rivalsa"

A pochi minuti da Torino-Parma, primo match di Serie A dopo lo stop al calcio causa coronavirus, il direttore sportivo del Toro, i,Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del ds dei granata: "Ho cercato di stare vicino ai ragazzi perché dopo tante sconfitte non si trovano in una situazione ottimale. Ho percepito una grande voglia di rivalsa però, e credo che oggettivamente questa squadra non meriti la classifica che ha, però bisogna conquistarsi tutto ogni giorno sul campo".

