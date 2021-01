Udinese - Atalanta, Gotti convoca tutta la rosa infortunati compresi

Udinese e Atalanta nella serata di domani scenderanno in campo per il recupero del match del campionato di Serie A rinviata lo scorso dicembre a causa della fitta nebbia. I friulani vivono un momento molto difficile della stagione e vengono dalla sconfitta contro lo Sampdoria. Il tecnico Gotti per dare un segnale di forza ha deciso quindi di convocare tutta la rosa, infortunati compresi per compattare ancora di più il gruppo.

