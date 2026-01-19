UFFICIALE - Harrison è un nuovo giocatore della Fiorentina: il comunicato
La Fiorentina ufficializza l'arrivo di Jack Harrison. Il terzino arriva in prestito dal Leeds con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro ed è il terzo colpo della Viola in questo mercato invernale dopo aver già chiuso per gli arrivi a titolo temporaneo di Solomon e Brescianini. Questo il comunicato del club:
"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jack David Harrison dal Leeds United F.C.
Harrison, nato a Stoke-on-Trent, in Inghilterra, il 20 novembre 1996, è cresciuto nel Settore Giovanile del Manchester United e, nel corso della sua carriera, ha vestito, oltre quella del Leeds, anche le maglie del Middlesbrough, del New York City FC e dell’ Everton.
Il nuovo calciatore viola ha collezionato 194 presenze tra Premier League ed FA Cup segnando 27 reti e fornendo 23 assist. Harrison indosserà la maglia numero 17".