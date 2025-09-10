Ufficiale | Simic saluta l'Anderlecht: è un nuovo calciatore dell'Al Ittihad
L'accordo tra Anderlecht e Al Ittihad era ormai stato trovato ma ora è ufficiale: Jan-Carlo Simic è un nuovo giocatore del club saudita. Il difensore centrale serbo, sui cui c'era anche l'interesse della Lazio, giocherà in Saudi Pro League per un'operazione complessiva di 20 milioni di euro.
Il calciatore, come detto, era finito dei radar anche della società biancoceleste ma come possibile idea di gennaio visto il blocco del mercato imposto alla Lazio.
