US Open | Drake scommette sulla vittoria di Sinner e scatena i tifosi: "Porti sfiga"
Un derby tutto italiano ai quarti di finale degli US Open, Sinner affronterà Musetti alle 2 di notte (orario italiano). Il match ha attirato l'attenzione, tra i tanti, di Drake che - sicuro della vittoria dell'altoatesino - ha deciso di scommettere 300mila dollari sul numero uno al mondo...CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > SINNER <
Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta