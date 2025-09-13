Zazzaroni: "La Lazio è sulla stessa linea della Roma. A meno che Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni ha fatto il punto della situazione sul campionato di Serie A, ripartito dopo la sosta per le Nazionali. Queste le sue dichiarazioni su Lazio e Roma, che affronteranno rispettivamente Sassuolo e Torino alla terza giornata: "Lazio e Roma le vedo sulla stessa linea (Europa League), a meno che Sarri non riesca ad aggiungere nuove motivazioni a una squadra che pochi mesi fa chiuse a 65 punti. Maurizio non ha avuto la possibilità di creare un gruppo più vicino al suo calcio e parte con l’handicap".

