Messi: "Copa America corrotta, deve vincere il Brasile". E la Conmebol...

Non deve averla presa bene, Lionel Messi. L'eliminazione della sua Argentina nella semifinale di Copa America contro il Brasile ha sancito l'ennesimo fallimento della Pulga con la maglia della nazionale ma, per il 10 del Barcellona, i verdeoro sarebbero stati favoriti per tutto il torneo da arbitri e Var. Dopo la vittoria nella finalina per il 3° e 4° posto contro il Cile – nella quale Messi è stato anche espulso a seguito di una rissa con Medel, si tratta del secondo cartellino rosso di tutta la sua carriera – Lionel è sbottato davanti alle telecamere. Infatti, prima il capitano dell'Albiceleste ha disertato la premiazione per la medaglia di bronzo, e poi ha dichiarato: “Quel cartellino mi è stato dato per ciò che ho detto dopo la partita contro il Brasile, è evidente, sarebbe bastato il giallo. Non dobbiamo essere parte di questa corruzione. Vincerà il Brasile? Credo non ci siano dubbi. Sembra che purtroppo sia stato deciso tutto a tavolino per farli vincere. Spero che arbitri e Var non influiscano, e che il Perù se la possa giocare, ha dimostrato di essere competitivo. Ma onestamente la vedo difficile”. Parole al veleno quelle della Pulce che, inevitabilmente, non sono piaciute alla Conmebol (la Confederación Sudamericana de Fútbol). Ecco cosa ha risposto la federazione all'argentino: “Nel calcio a volte si vince, altre si perde, e un pilastro fondamentale del fairplay è accettare i risultati con lealtà e rispetto. Lo stesso funziona per le decisioni arbitrali che sono umane e possono essere sempre soggette a miglioramenti. È inaccettabile che siano state lanciate accuse infondate che mettono in discussione l'integrità della Copa América. È una mancanza di rispetto alla competizione, a tutti i giocatori partecipanti e ai centinaia di professionisti della Conmebol”. Questa sera, comunque, andrà in scena alle ore 22 italiane la finale tra Brasile e Perù. Con tutta probabilità davanti alla televisione ci sarà uno spettatore in meno: Lionel Messi è già sicuro di come andranno le cose.

