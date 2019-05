Serie B, il “paracadute” aiuta le squadre appena retrocesse: ma quanto incide?

Empoli, Frosinone e Chievo. Quest'anno saranno loro le tre società a poter usufruire del cosiddetto “paracadute”: la somma che, come è noto da tempo, la Lega di Serie A garantisce alle retrocesse in Serie B. Una cifra importante che serve ad ammortizzare i costi da massima serie e la netta riduzione dei ricavi derivati dal cambio di categoria. Un atterraggio morbido, quindi, che secondo calcioefinanza.com porta nelle casse dei club mediamente 15 milioni. L'importo cambia a seconda degli anni consecutivi passati in Serie A dalle società retrocesse, e nel corso delle stagioni è variato dai 6,5 milioni raccolti dal Cesena ai 25 di Hellas Verona, Empoli e Palermo. Non sempre il paracadute è riuscito a coprire tutti i costi e, anzi, mediamente i conti dei club scesi in serie cadetta portano il segno rosso, per un saldo negativo di circa 3,7 milioni (in cui pesano però i casi di Catania e Bologna, rispettivamente in rosso di 15,3 e 28,3 milioni: senza di loro il saldo sarebbe positivo di 800 mila €). Quindi la capacità di investire subisce ugualmente un forte decremento rispetto alle società di massima serie, ma a livello sportivo molto spesso le società “paracadutate” hanno poi raggiunto la promozione l'anno successivo: in 3 casi (Cagliari, Verona, Empoli) come salto immediato arrivando nelle prime due posizioni, e in un'occasione passando dai play-off (Bologna). Comunque, almeno ai play-off hanno partecipato ben 10 delle 14 squadre dotate di paracadute. Dunque, pur senza avere una grande capacità di investire, la somma ricevuta permette nella maggior parte dei casi di mantenere l'intelaiatura della rosa di Serie A, garantendo maggiore competitività e permettendo di puntare almeno ai play-off.

