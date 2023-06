Calciomercato Lazio | Luis Alberto, sono ore decisive: i dettagli della trattativa

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Luis Alberto sedotto dall’offerta qatariota, ora si tratta tra club. Perché le prime proposte arrivate dall’Al-Duhail, club che corteggia serratamente il Mago, non hanno convinto la Lazio. Pochi i 15 milioni complessivi proposti dal club di Doha, dodici in parte fissa e tre di bonus. Lotito ha rispedito al mittente le prime offerte, vuole un rilancio e potrebbe anche essere accontentato. La Lazio chiede che lo spagnolo venga valutato 20 milioni di euro. La diplomazia è a lavoro, i contatti sono avviati, i due club si parlano alla ricerca dell’intesa, anche perché il giocatore è allettato (per usare un eufemismo) dalla proposta dell’Al-Duhail che mette sul piatto un contratto da otto milioni a stagione per quattro o cinque anni. Lazio e Al-Duhail ora stanno ragionando su come strutturare il probabile rilancio dei qatarioti, perché c’è modo di aggirare la clausola che prevede di pagare il 30% del ricavato della cessione al Liverpool. Si deve lavorare sui bonus, cercare di renderli molto semplici da raggiungere, ma scavalcando i cavilli contrattuali stilati con i Reds sette anni fa e che non prevedono tutte le tipologie di bonus e agevolazioni che la Lazio potrebbe ottenere da un’offerta del club campione di Qatar.

OCCASIONE - Lotito attende che sul suo tavolo arrivi la proposta giusta, non ha abbandonato l’idea del rinnovo, diventerebbe praticabile solo se la trattativa con l’Al-Duhail saltasse, ma ha preso atto delle idee di Luis Alberto, della sua voglia di cogliere un’opportunità forse irripetibile a 31 anni. L’entourage dello spagnolo spinge affinché si trovi un accordo, potrebbe anche decidere di acconsentire a un piccolo taglio sugli otto milioni annui, pur di portare l’Al-Duhail ad alzare l’offerta alla Lazio. Ma potrebbe anche non essere necessario questo “sacrificio”. Sono ore importanti, perché Sarri è stato chiaro e pretende chiarezza sulle uscite, vuole capire su chi potrà contare dal ritiro in poi. Niente musi lunghi e nessun giocatore demotivato dovrà prendere il via della nuova stagione, questo il Sarri pensiero. Lotito vuole accontentare l’allenatore, per questo ora parla con l’Al-Duhail in cerca di un accordo che accontenti tutti.

