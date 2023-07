Calciomercato Lazio | Sprint Torreira: si prova a chiudere

Fonte: da Auronzo di Cadore - Mirko Borghesi | Lalaziosiamonoi.it

La trattativa per Lucas Torreira sta raggiungendo livelli febbrili. Tre gli interlocutori che stanno negoziando per trovare la quadra intorno al trasferimento in Italia del centrocampista: la Lazio, l'agente di Torreira, Pablo Bentancur, e il Galatasaray. Il club turco non vuole svendere il suo miglior giocatore della stagione 2022-2023. I prossimi giorni, se non le prossime ore, saranno cruciali per stabilire il futuro di Torreira e definire il percorso della Lazio in vista della prossima stagione.

Sarri ha dato l'ok

Sarri, ha espresso grande apprezzamento per le abilità di Torreira. Con la sua innata capacità di dare ritmo al centrocampo con un gioco rapido sul breve, l'uruguaiano potrebbe adattarsi perfettamente allo stile di gioco richiesto dal tecnico, fornendo una solidità necessaria per un ambizioso progetto tattico. La trattativa per il cartellino del centrocampista, che inizialmente sembrava lontana da una conclusione, è arrivata a una svolta decisiva. La domanda e l'offerta sono in un dialogo intenso, con entrambe le parti alla ricerca di un accordo reciprocamente vantaggioso. Nonostante le apparenti distanze iniziali, le differenze sono ora molto minori, indicando che un punto d'incontro potrebbe a breve concretizzarsi, come raccolto in esclusiva da Lalaziosiamonoi.it. La Lazio stringe per provare a chiudere l'operazione.

