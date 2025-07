FORMELLO GIORNO 12 - Lazio, seduta pomeridiana: discorso di Sarri alla squadra

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

SEDUTA POMERIDIANA

AGGIORNAMENTO ORE 19:22 - L'allenamento si chiude con qualche tiro in porta. Il mister parla anche con Guendouzi e Vecino in disparte.

AGGIORNAMENTO ORE 19:20 - Si ferma il gioco. Squadra in cerchio, parla Sarri: discorso del mister a tutti i giocatori.

AGGIORNAMENTO ORE 19:15 - Sarri guida la squadra sull''attacco.

AGGIORNAMENTO ORE 18:56 - Si riparte: ora si lavora sui movimenti offensivi con difesa passiva.

AGGIORNAMENTO ORE 18:54 - Piccolo break per il gruppo.

AGGIORNAMENTO ORE 18:45 - Cambio tra i terzini: esce Nuno Tavares, Pellegrini entra con i rossi; sulle fasce dei verdi ora ci sono Marusic a sinistra e Lazzari a destra. Fuori anche Patric: al suo posto Ruggeri. I rossi passano al 4-3-3.

AGGIORNAMENTO ORE 18:31 - La squadra recupera e iniziano le prove tattiche. I rossi si schierano con il 4-3-1-2. Al momento restano fuori Marusic, Ruggeri, Pinelli e Sanà Fernandes.

ROSSI: Mandas; Hysaj, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Zaccagni; Cancellieri, Noslin.

VERDI: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Basic, Castellanos, Pedro.

AGGIORNAMENTO ORE 18:22 - Si prosegue con un lavoro tecnico.

AGGIORNAMENTO ORE 18:10 - Ecco il gruppo, inizia l'allenamento con il classico torello. Assenti ancora Isaksen, Dia e Gigot. È tornato Sarri, che questa mattina non era in campo perché impegnato in un controllo già programmato alla tiroide.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - È tutto pronto per il secondo allenamento di oggi. La squadra è attesa in campo.

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 10:54 - Seduta mattutina terminata. L’appuntamento è nel pomeriggio per il secondo allenamento della giornata.

AGGIORNAMENTO ORE 10:47 - Gruppo dei difensori ancora impegnato sui movimenti della linea. L'allenamento si avvia verso la conclusione.

AGGIORNAMENTO ORE 10:17 - Sono finite le prove tattiche per centrocampisti e attaccanti, che ora passano al lavoro in palestra. Entrano in campo i difensori per svolgere la fase tattica. Assente solo Gigot.

BIANCHI: Marusic, Patric, Provstgaard, Pellegrini.

VERDI: Lazzari/Hysaj, Gila/Ruggeri, Romagnoli, Nuno Tavares.

AGGIORNAMENTO ORE 10:09 - Continua il lavoro della squadra sul campo del Fersini. I difensori invece sono ancora in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 9:48 - Terminato il riscaldamento, iniziano le prove tattiche. Gruppo diviso tra 'rossi e 'verdi'.

ROSSI: Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Noslin, Sanà Fernandes.

VERDI: Belahyane, Cataldi, Vecino/Pinelli; Pedro, Castellanos, Basic.

AGGIORNAMENTO ORE 9:38 - Si passa alla fase d'attivazione con il pallone: il gruppo gioca a 'calcio tennis'.

AGGIORNAMENTO ORE 9:34 - Si parte con un riscaldamento atletico. Gli unici assenti tra i centrocampisti e gli attaccanti sono Isaksen e Dia. I difensori lavorano in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 9:31 - La squadra sta entrando in campo, c'è il gruppo dei centrocampisti e degli attaccanti. A breve l'inizio della seduta mattutina.

FORMELLO - Il ritiro si avvicina alla conclusione. La Lazio si prepara a svolgere gli ultimi allenamenti nel centro sportivo di Formello per chiudere la prima fase della preparazione. Si riparte con una doppia seduta dopo il pomeriggio di riposo di ieri; poi domani sera andrà in scena la seconda amichevole dell'estate contro l'Avellino a Frosinone. In mattinata sul campo non ci sarà Sarri, che ha un controllo già programmato alla tiroide. Sarà ancora fuori Isaksen, alle prese con la mononucleosi; da chiarire invece le condizioni di Gigot, che ha problemi con il mal di schiena, e Dia, che ha subito un colpo nei giorni scorsi (escluse lesioni) e che ieri è tornato a correre.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.