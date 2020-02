Lazio, Marusic: "Ora mi sento bene. Io al posto di Lulic? Sì, ma decide il mister" - VD

A margine dell'evento "La Lazio nelle scuole" presso l'Istituto Comprensivo di via Volsinio, Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Ogni anno abbiamo questi appuntamenti, è molto bello. Anche per i bambini è importante fare uno sport, non solamente il calcio. Hanno tante belle domande, e noi siamo qui per rispondere, per parlare con loro. Abbiamo fatto grandi partite, adesso abbiamo grandi chance per fare qualcosa di buono. Inter? Questa settimana ci stiamo preparando, questa partita è come le altre, possiamo fare bene. Sono stato quasi tre mesi fuori, sono tornato, fisicamente mi sento molto bene. Concorrenza di Lazzari? Stimolo in più, devo lavorare e migliorare il più possibile. Lui è una brava persona e un ottimo calciatore. Sostituire Lulic? Si è fatto male alla caviglia, spero di essere pronto”.



Poi ai cronisti presenti: "Con l’Inter è una partita molto importante. Ce la giocheremo come tutte le altre. Giochiamo davanti ai nostri tifosi, abbiamo una grande chance. Consapevoli di essere da Scudetto? Noi lavoriamo come sempre, sappiamo di avere grandi possibilità. Ogni partita è una finale, dobbiamo continuare così. Lazio senza coppe un vantaggio? No, siamo un punto sotto Inter e Juventus. Il nostro primo obiettivo è la Champions, vediamo poi cosa succederà in futuro. Io al posto di Lulic? Ho giocato anche in Belgio a sinistra. Lui è infortunato e se il mister vuole che giochi a sinistra per me non c’è problema. Sono stato infortunato per quasi tre mesi e sono tornato con il Parma. Ora mi sento molto meglio, fisicamente sto bene. Lazzari? Mi ha motivato molto il suo arrivo. Lui è un giocatore molto forte. Se battiamo l’Inter? Poi mancherebbero altre quattordici partite. Dovremo giocarle tutte bene. Rimpianti per il derby? Si, certo. Dobbiamo fare molto meglio di quella gara".

