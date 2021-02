Altafini snobba Totti: "Nessuno come Rivera e Baggio"

Tanti campioni hanno gravitato negli anni in Serie A e la maggior parte sono stai osservati dall'occhio vigile di José Altafini, prima quando era giocatore e poi dopo da commentatore. La stella che ha vestito le maglie di Napoli e Juventus ha raccontato in un'intervista, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, chi secondo lui è il migliore: "Non mi piace fare classifiche, ma posso dire che Pelé è il più forte di tutti. Tra gli italiani nessuno è stato come Rivera e Baggio. Io amo la tecnica, quella appunto di Rivera, Baggio, Messi, Neymar, Ronaldinho... Quella di Liedholm e Schiaffino, che mi hanno insegnato molto. Quella che al Napoli ritrovai in Sivori e alla Juventus in Causio".

