Argentina, i tifosi criticano Correa ma il ct Scaloni lo difende: i dettagli

Si sta ritagliando il suo spazio con la Nazionale Joaquin Correa che dopo le prime gare di Copa America è sceso in campo sia contro l'Uruguay che contro il Paraguay. Nonostante le due vittorie arrivate grazie alle reti di Rodriguez e del Papu Gomez i tifosi non hanno gradito la scelta del ct Scaloni di far giocare il biancoceleste. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei in particolare dopo la gara con il Paraguay i supporters si sono scatenati in una serie di meme sui social "accusando" il Tucu della scarsa efficacia sotto porta. Al ct Scaloni tuttavia le polemiche non interessano e lo ha fatto capire al meglio difendendo Correa già nel post gara del match contro l'Uruguay: "In quel momento ho ritenuto che fosse più produttivo l'ingresso di Correa. E devo dire che la squadra ha dimostrato grande solidità, non concedendo tiri in porta a un avversario forte come l'Uruguay".

