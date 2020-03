Cabrini: "Scudetto? La Juventus rimane la favorita, Lazio al 35%..."

Nel giorno di Juventus-Inter, Antonio Cabrini, tra le fila bianconere dal 1976 al 1989, ha fatto un pronostico relativo alla lotta per lo Scudetto, che ora vede la Lazio al primo posto e le altre due in seconda e terza posizione ma, rispettivamente, con una e due gare da recuperare. Il pensiero dell’ex difensore è stato riportato nella rassegna stampa di Radiosei: “La Juventus è la favorita, per me ha almeno il 40%. Lazio al 35%, Inter al 25%. Io la vedo così. Chi ha vinto nella stagione precedente, in una situazione come questa per me è sempre davanti”.

"Var leggero", la nuova idea della Fifa per segnalare il fuorigioco

Lazio, ufficializzato a breve un nuovo sponsor: il debutto con l'Atalanta?

TORNA ALLA HOMEPAGE