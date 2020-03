Lazio, ufficializzato a breve un nuovo sponsor: il debutto con l'Atalanta?

La Lazio rimarrà ferma in questo week-end e non giocherà alcuna gara fino al match del 15 marzo contro l’Atalanta. Nonostante ciò, dalle parti di Formello non mancano novità. L’ultima è quella secondo cui il club avrebbe chiuso un accordo di sponsorizzazione con un grande marchio. Si tratterebbe di un’azienda che opera nel settore dei trasporti e che, per i prossimi due anni e mezzo, legherebbe il proprio nome a quello della società biancoceleste. Le cifre sono ancora top secret ma, secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, l’accordo verrà ufficializzato a giorni, forse venerdì. Il match di Bergamo potrebbe essere quello del debutto. In caso contrario, l’esordio avverrà in occasione della gara del prossimo 20 marzo contro la Fiorentina all’Olimpico.

