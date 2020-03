"Var leggero", la nuova idea della Fifa per segnalare il fuorigioco

VAR-LIGHT - Un progresso notevole, ma si può ancora migliorare. La strada del Var è appena stata battuta, i risultati sono già visibili, ma può essere perfezionato e messo a punto per evitare errori e perdite di tempo. Su questo secondo punto, sui secondi che se ne vanno in attesa di una decisione dell'arbitro in contatto con la Var room, la Fifa sta studiando un sistema più accurato chiamato "Var-Light", cioè Var leggero. Come riporta la rassegna di Radiosei, l'idea sarebbe quella di evitare che il fuorigioco venga segnalato a distanza di tempo dall'azione già avvenuta e avvisare l'arbitro con più tempestività. Di solito il guardalinee tiene giù la bandierina e solo dopo la fine dell'azione, magari chiusa con un gol, la alza. Poi si passa all'esame Var per tracciare le linee e vedere se effettivamente era offside o no e così si perde del tempo. Il Var leggero diminuirebbe i tempi di attesa e darebbe immediatamente o quasi la rilevazione del fuorigioco creando una linea perenne, così che l'irregolarità dell'azione sarebbe colta in tempo reale. Ci sta lavorando il dipartimento "Tecnology innovation" della Fifa, le prime sperimentazioni andranno fatte nelle leghe minori, poi in caso l'introduzione procederà per gradi nei top cinque campionati europei.

