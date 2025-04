Calciomercato Lazio: ancora uno stop per Tavares, e in estate...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ha dovuto alzare di nuovo bandiera bianca. 34 minuti, questa la durata della gara di Nuno Tavares contro l’Atalanta. Un nuovo stop che costringerà il terzino ad almeno 15/20 giorni di stop in una fase cruciale della stagione e nonostante si sia fatto di tutto per preservarlo proprio in vista del rush finale.

Per questo anche su Tavares, in estate, dovranno essere fatte delle valutazioni. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero gli ultimi sondaggi portano i nomi di Inter, Milan, Juventus e Galatasaray ma sarà decisivo, a questo punto, il suo ritorno in campo per rimettersi in vetrina.

Al momento la sua valutazione si aggira attorno ai 40 milioni senza dimenticare che il 40% della rivendita spetterà all’Arsenal.